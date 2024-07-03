Великобритания на пороге «исторических выборов»

В канун всеобщих выборов в палату общин Великобритании служба новостей BBC News опубликовала статью своего политического обозревателя, известного журналиста Криса Мейсона, сообщает Day.Az.

В статье, размещенной под заголовком "Крис Мейсон: мы стоим на пороге исторических выборов", отмечается, что консерваторы (тори) готовятся к поражению, а лейбористы - к победе 4 июля.

Избирательная кампания практически завершена: за последние несколько недель, как показывает опыт прошлых лет, почти 20 процентов избирателей уже могли проголосовать по почте, отмечается в публикации.

Автор напоминает, что прошло шесть недель с того дня, когда премьер-министр Риши Сунак промок под дождем на Даунинг-стрит, 10, объявляя о досрочных выборах в британский парламент в июле этого года.

Главный факт, который следует признать, - это то, что "несмотря на всю шумиху вокруг выборов, колоссальный разрыв между лейбористами и тори практически не изменился, согласно опросам общественного мнения", говорится в статье. По мнению политического обозревателя BBC, после 14-летнего правления консерваторы готовятся к поражению и, возможно, катастрофическому.

Как показывают опросы, лейбористы намного опережают тори, которые до этого выигрывали выборы четыре раза подряд, подчеркивает автор, напоминая, что в современной истории страны еще ни одной партии не удавалось выигрывать всеобщие выборы пять раз подряд.

"Мы стоим на пороге того, что выглядит как исторические всеобщие выборы", - пишет в заключение Крис Мейсон.

Следует напомнить, что итоги выборов в палату общин Великобритании станут известны уже вечером того же дня. Как только в 22:00 закроются участки, появятся результаты exit-poll, которые неизменно точно каждый раз предсказывали победителя, отмечается в другой статье BBC.

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