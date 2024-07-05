В США заявили о надвигающейся войне

Соединенные Штаты Америки получат внутреннюю войну как при открытой границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что в настоящее время "все игнорируют ситуацию на границе США с Мексикой". "Майоркас (министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас - прим. "Ленты.ру")открыл ее, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах", - возмутился Макгрегор.

Он указал, что даже закрытие границы не спасет США от надвигающейся войны. По мнению Макгрегора, при таком сценарии Штатам придется сражаться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят стране посягательства на торговые потоки. Он предрек превращение в "союзников наркомафии" миллионов живущих в США мигрантов.

"Потому Трамп (бывший президент США Дональд Трамп - прим. "Ленты.ру") говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще", - резюмировал бывший советник Пентагона.

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