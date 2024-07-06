Зангезурский коридор составит важную часть коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!