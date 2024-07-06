https://news.day.az/politics/1673107.html Зангезурский коридор составит важную часть коридоров Север-Юг и Восток-Запад - Кубанычбек Омуралиев
Зангезурский коридор составит важную часть коридоров Север-Юг и Восток-Запад - Кубанычбек Омуралиев
Зангезурский коридор составит важную часть коридоров Север-Юг и Восток-Запад.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.
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