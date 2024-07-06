Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемой и "зеленой" энергетики, например за счет использования энергии солнца и ветра. При грамотном подходе к энергопереходу, обеспечивающем оптимальный баланс в использовании различных источников энергии, страна сможет сохранить свое влияние в энергетическом секторе как на региональном, так и на глобальном уровне.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил старший партнер и управляющий директор Boston Consulting Group Патрик Херхольд.

"Здесь, в Азербайджане, имеется огромный потенциал для развития возобновляемой и "зеленой" энергетики. Здесь много солнца для солнечных батарей, достаточно сильные ветра - в общем, есть все возможности для получения экологически чистой энергии", - подчеркнул он.

Он упомянул, что Азербайджан для Европы всегда был надежным поставщиком энергоресурсов.

"Сегодня, в условиях геополитической напряженности и существенных изменений, наблюдавшихся в области энергетических коридоров, а также баланса спроса и предложения, Азербайджан продолжает играть важнейшую роль в обеспечении Европы необходимыми энергоресурсами. Европа обратилась к Азербайджану с просьбой увеличить добычу природного газа, что может укрепить положение страны в качестве важного партнера по поставкам газа", - сказал Херхольд.

По его словам, богатые запасы нефти и газа и наличие в стране ресурсов для производства возобновляемой энергии создают условия для переломного момента в энергетической стратегии Азербайджана.

"Переход на возобновляемые источники энергии позволит стране увеличить экспорт природного газа и низкоуглеродной электроэнергии. Азербайджан уже начал осваивать возобновляемые источники энергии, частично замещая выработку электроэнергии на газе, что позволяет ему экспортировать больше газа, а это само по себе уже является неплохим экономическим обоснованием. В дальнейшем он сможет экспортировать еще больше электроэнергии, низкоуглеродного водорода и его производных по энергетическим коридорам в соседние страны и, возможно, даже в Европу. Все это способствует диверсификации и повышению экологичности местной энергосистемы", - считает Херхольд.

По мнению Херхольда, в некоторых регионах Азербайджана есть отличные возможности для выстраивания "зеленой" экономики с нуля, используя все богатство природных ресурсов.

"В Азербайджане были анонсированы и уже реализуются интересные проекты в области возобновляемой энергетики. На мой взгляд, одной из неповторимых и исключительных черт Азербайджана является наличие у некоторых его регионов значительного потенциала для выстраивания "зеленой" экономики практически с нуля. В отличие от многих других стран, сталкивающихся с необходимостью декарбонизации уже существующих промышленных производств, в этих районах Азербайджана еще нет развитой промышленной базы. Это весьма привлекательная и потрясающая возможность подумать не только о том, как "грязное сделать чистым", но и о том, как выстроить "зеленую" экономику при отсутствии уже сформированной разветвленной промышленной базы. Это также отличная возможность и для самой страны, учитывая богатство ее природных ресурсов", - отметил он.

Херхольд подчеркнул, что проведение в Азербайджане глобальной климатической конференции COP29 - не только значимая возможность для страны, но и обязательства, и это также шанс продемонстрировать свои достижения и потенциал в области борьбы с изменением климата.

"Вопрос в том, сможет ли Азербайджан выполнить свои обязательства в ближайшие годы. Так, Азербайджан взял на себя обязательство разработать программу действий, которая поможет удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия - весьма амбициозная задача по декарбонизации страны. Вопрос заключается в том, какая стратегия, какой план, какие меры и действия потребуются от Азербайджана для достижения такой цели.

Чтобы добиться этого, необходимы изменения в структуре источников энергии. Следовательно, Азербайджану необходимо будет пересмотреть свой энергетический портфель, что потребует новых подходов и мер как в области государственного регулирования, так и в области финансирования бизнес-проектов", - пояснил он.

По словам Херхольда, нормативно-правовая база в Азербайджане отличается относительной стабильностью, но потребуются доработки.

"С этим сталкиваются все страны на пути перехода к более экологически чистому производству энергии. При этом у Азербайджана исходная позиция очень сильная.

Обеспечение мировой энергетической безопасности и достижение нулевого баланса выбросов предполагают формирование грамотной нормативно-правовой базы для обеспечения надежности и устойчивости инвестиций. Компаниям также необходимо вносить свой вклад, принимая на себя бизнес-риски и применяя новые стратегии и технологии. Им придется взять на себя определенные бизнес-риски, нужно будет искать новые стратегии. Им предстоит осваивать новые технологии, шаг за шагом подготавливая себя к миру, в котором, будем надеяться, в какой-то момент времени будет достигнут нулевой баланс выбросов", - сказал Херхольд.

По его мнению, привлечение инвестиций станет ключевым фактором для развития низкоуглеродных технологий.

"Лично я почти всегда говорю, что дело не в финансировании как таковом, а в том, чтобы экономические модели работали. Пока лишь около половины технологий, необходимых нам для декарбонизации экономики, имеют убедительное экономическое обоснование. Необходимо сделать так, чтобы остальные технологии также получили финансирование. Уже имеются работающие бизнес-модели для таких возобновляемых источников энергии, как солнечные батареи и ветряные электростанции. Частично и для тепловых насосов. Пока что нет экономического обоснования для технологии улавливания и хранения углерода, которое бы работало для всех регионов и всех областей применения. И пока что не в полном объеме по водороду", - рассказал Херхольд.

Он также упомянул, что сейчас много говорят об улавливании углерода и водороде, однако регулирующим органам, правительствам и отраслевым ассоциациям еще только предстоит разработать более убедительные экономические модели.

"Я думаю, что хорошим результатом и подтверждением принятых обязательств стало бы подтверждение того направления, которое уже обсуждалось на предыдущих конференциях COP. Я не думаю, что на данном этапе нам нужны дополнительные обязательства. Сейчас главное - выполнить намеченное, начать действовать и добиться реального прогресса. В первую очередь регулирующим органам необходимо подготовить нормативно-правовую базу и экономические обоснования. И, на мой взгляд, Азербайджан может сыграть ключевую роль в этом процессе. Тем не менее не стоит возлагать на одну страну, в частности на Азербайджан, все бремя ответственности за решение глобальной проблемы изменения климата. Мы провели уже 28 конференций COP, и все это время выбросы неуклонно увеличивались. Я считаю, что наиболее разумной концепцией является "тройка", когда мы рассматриваем в развитии сразу три конференции: COP28 в Дубае, COP29 в Азербайджане и затем COP30 в Бразилии. Это обеспечит более последовательный план действий и эволюцию в рамках конференций COP, и это будет гораздо более востребовано, чем выдвижение каждый раз разных повесток то одной, то другой страной", - добавил он.