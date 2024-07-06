Новый премьер-министр Великобритании назвал приоритеты

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что безопасность и оборона будет "первой обязанностью" его правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал во время пресс-конференции в субботу.

Стармер рассказал, что уже провел ряд международных телефонных разговоров, "чтобы наладить отношения с другими странами, обсудить действительно важные вопросы об Украине и другие насущные проблемы".

Он сказал, что безопасность и оборона является "первой обязанностью" его правительства, и он четко заявит о поддержке НАТО со стороны Великобритании во время саммита в Вашингтоне.

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