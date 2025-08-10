Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов тепла, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов выше нуля.

Согласно информации, 11 августа временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.