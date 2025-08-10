Историческое мирное соглашение в Вашингтоне широко освещалось в малайзийской прессе

Ведущие малайзийские СМИ широко освещали подписание в Вашингтоне исторического мирного соглашения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при свидетельстве Президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, крупнейший производитель новостей Малайзии - государственное информационное агентство BERNAMA, газета New Straits Times, известная своей многочисленной читательской аудиторией в Юго-Восточной Азии, а также такие влиятельные новостные интернет-порталы, как Malay Mail, Free Malaysia Today и The Edge Malaysia, написали, что на трехсторонней встрече в Белом доме лидеры достигли договоренности об установлении долгосрочного мира.

Отмечается, что Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян также выступили с инициативой о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Подчеркивается, что соглашение также предусматривает создание коммуникационных линий в регионе, включая прямой транзитный маршрут в Нахчыван.