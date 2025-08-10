https://news.day.az/society/1773210.html В Агсуинском районе задержали виновницу пожара В Агсуинском районе лицо, сжигавшее бытовые отходы, стало причиной более масштабного пожара. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД). Согласно информации, сотрудниками полиции была установлена личность человека, устроившего пожар 9 августа на территории села Арабмехдибей.
В Агсуинском районе задержали виновницу пожара
В Агсуинском районе лицо, сжигавшее бытовые отходы, стало причиной более масштабного пожара.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Согласно информации, сотрудниками полиции была установлена личность человека, устроившего пожар 9 августа на территории села Арабмехдибей.
В региональной группе пресс-службы МВД заявили, что в ходе расследования выявлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем жительницы села З.Багировой при сжигании бытовых отходов.
В результате инцидента сгорели скошенные посевные площади и кустарники.
Отмечается, что З.Багирова привлечена к ответственности.
