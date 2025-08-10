В Агсуинском районе задержали виновницу пожара

В Агсуинском районе лицо, сжигавшее бытовые отходы, стало причиной более масштабного пожара.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Согласно информации, сотрудниками полиции была установлена личность человека, устроившего пожар 9 августа на территории села Арабмехдибей.

В региональной группе пресс-службы МВД заявили, что в ходе расследования выявлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем жительницы села З.Багировой при сжигании бытовых отходов.

В результате инцидента сгорели скошенные посевные площади и кустарники.

Отмечается, что З.Багирова привлечена к ответственности.