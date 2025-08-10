Массовая миграция красных крабов в Австралии

По соцсетям расходятся эффектные видео миграции красного земляного краба на острове Рождества в Австралии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи ракообразных заполняют дороги, тропы и пляжи, продвигаясь к побережью для размножения.

Миграция стала ежегодным природным зрелищем и привлекает внимание не только туристов, но и пользователей по всему миру.