Массовая миграция красных крабов в Австралии - ВИДЕО
По соцсетям расходятся эффектные видео миграции красного земляного краба на острове Рождества в Австралии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тысячи ракообразных заполняют дороги, тропы и пляжи, продвигаясь к побережью для размножения.
Миграция стала ежегодным природным зрелищем и привлекает внимание не только туристов, но и пользователей по всему миру.
