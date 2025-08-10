Зангезурский коридор

Автор: Мехти Ахмедзаде

Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана, похоже, никак не угомонится со своей развившейся недавней привычкой делать противоречивые заявления по поводу ситуации на Южном Кавказе. Причем больше всего его возмущает открытие Зангезурского коридора. Ранее он вообще попытался вбить клин между Азербайджаном и Пакистаном. Велаяти, подобно армянским реваншистам, всячески ищет "угрозу" в этом проекте, хотя на деле коридор несёт исключительно экономические и логистические выгоды для всего региона.

На сей раз, после исторической встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне и подписания совместной декларации, Велаяти заявил иранским СМИ, что "Иран предотвратит создание поддерживаемого США транспортного коридора на Южном Кавказе даже без помощи Москвы, поскольку он поставит под угрозу безопасность региона и изменит геополитическую карту".

Такое заявление - откровенное игнорирование права двух государств самостоятельно определять своё будущее. Хотя на самом деле речь идёт о банальном нежелании лично его и определённых политических кругов в Тегеране потерять контроль над частью транзитных потоков. Любая альтернатива существующим маршрутам воспринимается ими как вызов их влиянию, а не как возможность для развития.

Напомним господину Велаяти, что проект Зангезурского коридора - это транспортно-логистическая артерия, призванная соединить Восток Азербайджана с Нахчываном, а далее с Турцией, Центральной Азией и даже Китаем по линии срединного коридора (Middle Corridor). Речь идёт не об окружении, а о деблокаде. 43 км транспортной инфраструктуры на юге Армении, в Зангезуре (Сюник), не меняют границ ни Ирана, ни Армении, ни России. Они открывают доступ к региональным рынкам, ускоряют транспортные потоки, усиливают значение Кавказа как транзитного моста.

Велаяти утверждает, что коридор - это "проникновение врага в геополитическую глубину Ирана". Но этот тезис абсурден уже в корне. Азербайджан никогда не предпринимал агрессивных шагов в сторону Ирана. Более того, Баку многократно подчеркивал приверженность добрососедству, взаимоуважению и экономическому сотрудничеству.

Коридор, кстати, не затрагивает ни одного квадратного метра иранской территории, не нарушает международного права и полностью вписывается в интересы двух суверенных стран. И "иранское вмешательство", о котором он твердит, здесь не имеет ни юридических, ни моральных оснований.

Во-вторых, утверждение о "разделе" Армении - это грубая манипуляция. Коридор не лишает Ереван контроля над своей территорией. Он будет функционировать в рамках законов, с соблюдением всех вопросов безопасности. Так что, то, что Велаяти пытается преподнести как "угрозу", на самом деле совершенно не угроза, а выгодное предложение. Причем для всего региона. Не только для Еревана.

Южный Кавказ - это не частная собственность. Страны региона имеют право самостоятельно строить свою экономическую и транспортную политику. А те, кто пытается диктовать условия, лишь обнажают собственный страх перед будущим. Причем светлым будущим.