МИД Венгрии высоко оценило роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подписанную в Вашингтоне Совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией "большим шагом в направлении безопасности как на Кавказе, так и в мире".

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети. "Дональд Трамп вновь показал, что он - президент мирной повестки. Теперь мы надеемся, что после разрешения [конфликтов] Индия-Пакистан, Иран-Израиль и Армения-Азербайджан конфликту между Украиной и Россией тоже будет положен конец", - написал глава МИД Венгрии.