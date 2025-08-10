Casetify представила чехол для AirPods Max

Компания Casetify, известный производитель аксессуаров для электроники, представила необычный чехол для наушников AirPods Max, который обещает превратить их владельцев в "Девушку с жемчужной сережкой" - знаменитое полотно Яна Вермеера. Этот аксессуар, выпущенный в рамках новой коллекции, посвященной галерее Маурицхейс в Гааге, Нидерланды, призван стилизовать пользователя под произведение искусства, созданное 360 лет назад.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Verge.

Чехол, изготовленный из "шелковистого текстиля", отличается плиссированным дизайном, имитирующим головной убор неизвестной модели с картины Вермеера, написанной в 1665 году в стиле голландского Золотого века. Особую изюминку добавляет свисающая жемчужина на одной стороне, которая придает владельцу большее сходство со знаменитым сюжетом картины, при условии, что он сможет воссоздать ее непринужденный взгляд через плечо.

Помимо эстетической функции, чехол также предназначен для защиты внешней отделки чашек AirPods Max. Однако стоит отметить, что он, к сожалению, блокирует физические элементы управления наушников.

Стоимость аксессуара составляет внушительные $200.

Несмотря на высокую цену, в The Verge отметили, что чехол быстро распродался в онлайн-магазине Casetify.