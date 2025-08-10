На Земле завершилась магнитная буря

На Земле закончилась самая сильная за два месяца магнитная буря.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитная буря продолжалась более 30 часов.

"По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. На настоящий момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне", - отметили ученые.

При этом, по их данным, Земля все еще находится в зоне действия наблюдающихся на Солнце корональных дыр, а скорость солнечного ветра повышена примерно на 50 процентов по сравнению с нормальными значениями. Из-за продолжающихся скачков температуры и индукции межпланетного магнитного поля до середины следующей недели сохранятся риски геомагнитных возмущений.

"Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0, что стало самым сильным значением с аналогичного события от 13-14 июня этого года", - заключили исследователи.