В Германии недовольны правительством Мерца

Почти две трети жителей Германии выразили недовольство федеральным правительством страны и канцлером Фридрихом Мерцем, которые пребывают у власти 100 дней.

Как передает Day.Az, об этомсообщила газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на опрос.

"Спустя почти 100 дней после начала коалиции большинство граждан недовольны федеральным правительством и канцлером Фридрихом Мерцем (лидером Христианско-демократического союза. - Ред.), <...> 60% высказались против", - сказано в публикации издания.

Отмечается, что только 27% респондентов сообщили, что довольны действиями Мерца.

По данным опроса в июне, число довольных правительством Мерца составляло 37%, а недовольных - менее половины.