Во время последнего летнего полнолуния в этом году на небо взошла "Осетровая луна".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Свое название "Осетровое полнолуние" явление получило из традиции коренных народов Америки. У многих племен, живших на берегах Великих озер, август считался самым удачным временем для ловли осетра.

Поэтому полнолуние в августе стало называться "Осетровым". Следующая луна Осетра наступит 28 августа 2026.

Следующее полнолуние будет в сентябре. Первое осеннее полнолуние индейские племена традиционно называли "Кукурузной луной".