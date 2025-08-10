https://news.day.az/unusual/1773159.html На небо взошла "Осетровая луна" - ФОТО Во время последнего летнего полнолуния в этом году на небо взошла "Осетровая луна". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Свое название "Осетровое полнолуние" явление получило из традиции коренных народов Америки. У многих племен, живших на берегах Великих озер, август считался самым удачным временем для ловли осетра.
Свое название "Осетровое полнолуние" явление получило из традиции коренных народов Америки. У многих племен, живших на берегах Великих озер, август считался самым удачным временем для ловли осетра.
Поэтому полнолуние в августе стало называться "Осетровым". Следующая луна Осетра наступит 28 августа 2026.
Следующее полнолуние будет в сентябре. Первое осеннее полнолуние индейские племена традиционно называли "Кукурузной луной".
