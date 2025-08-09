Вице-премьер Черногории высоко оценил мирное соглашение на Южном Кавказе

Черногория приветствует подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при содействии США.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-премьер и министр по иностранным и европейским делам Черногории Филип Иванович.

"Это является важным вкладом в обеспечение мира, а также долгосрочной региональной стабильности и процветания. Поздравляем лидеров Азербайджана, Армении и США", - написал Иванович в своем аккаунте в соцсетях.