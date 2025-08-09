Автор: Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса

Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон состоялся по приглашению Президента США Дональда Трампа и имеет важное историческое значение как в контексте двусторонних отношений, так и в плане мирного процесса в регионе. Повестку этого визита можно условно разделить на два основных направления: во-первых, это вывод азербайджано-американских отношений на новый уровень и начало нового этапа в двустороннем взаимодействии; во-вторых - это мирная повестка между Азербайджаном и Арменией и вопросы региональной стабильности.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и США, следует подчеркнуть, что в ноябре 2024 года, незадолго до президентских выборов в США, на Глобальном медиафоруме в Шуше Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о выборах в Америке, положительно высказался о Дональде Трампе, который тогда был кандидатом в президенты, и дал оценку его политике. С дипломатической точки зрения это было воспринято как поддержка его кандидатуры. После избрания Трампа Президентом США состоялись телефонные переговоры и активный обмен письмами между лидерами двух стран.

Одним из важнейших документов, подписанных в рамках нынешнего визита, стал Меморандум о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки. Этот документ выводит отношения двух стран на качественно новый уровень. Стратегическое партнерство охватит такие направления, как энергетика, торговля и транзит, региональные связи, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и экономические инвестиции, оборонная промышленность, борьба с терроризмом и сотрудничество в сфере безопасности.

Отдельно стоит отметить отмену поправки № 907 к "Акту о поддержке свободы", ограничивавшей государственную помощь США Азербайджану. Эта поправка была принята в период армянской оккупации наших территорий на основе необоснованных обвинений против Азербайджана. В последние годы администрация Байдена-Блинкена пыталась вновь использовать эту поправку как инструмент давления. Решение Трампа об отмене стало показателем положительных изменений в отношениях.

Что касается мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, то в Вашингтоне при участии Президента США Дональда Трампа состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которой была подписана Совместная декларация. Известно, что Азербайджан выдвинул два основных условия для подписания мирного договора: совместное обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы и устранение в конституции Армении пунктов, содержащих территориальные притязания к Азербайджану. Эти условия уже учтены, что является важным шагом на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Кроме того, в документе зафиксирована договоренность о создании беспрепятственного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, что означает реализацию Зангезурского коридора. В Вашингтоне также был подписан документ между США и Арменией касательно запуска Зангезурского коридора, при этом США взяли на себя роль гаранта проекта. Таким образом, вопрос реализации Зангезурского коридора также стал важнейшей победой Президента Ильхама Алиева: впервые за 100 лет восстанавливается утраченная сухопутная связь с Нахчываном.

Еще одним значимым событием в ходе вашингтонской встречи стало парафирование текста мирного соглашения министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, и это тоже важный этап. Ожидается, что подписание соглашения состоится в 2026 году, одновременно с проведением в Армении конституционного референдума.

Считаю, что все эти достижения являются одними из важнейших дипломатических побед в нашей государственности за последние 300-400 лет. Президент Ильхам Алиев продолжил победу, одержанную на поле боя, и за столом переговоров, заложив основы нового этапа в регионе, а также в плоскости международного права.