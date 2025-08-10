Скончался астронавт NASA Джеймс Ловелл

Джеймс Ловелл, командир неудавшейся миссии "Аполлон-13" на Луну в 1970 году, скончался в четверг в Иллинойсе в возрасте 97 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

В 1968 году уроженец Огайо Ловелл принял участие в первом полете человека на Луну на борту "Аполлона-8".

"Аполлон-8" стал первым пилотируемым космическим кораблем, достигшим лунной орбиты.

Ловелл командовал лунной миссией "Аполлон-13", когда из-за сбоя в электрической системе на борту космического корабля взорвался кислородный баллон.

После того, как космический корабль потерял электроэнергию, Ловелл отказался от выполнения миссии на Луну, перевел свою команду из сервисного модуля в лунный модуль, чтобы сэкономить воду и электроэнергию, и благополучно вернулся на Землю.

Этот инцидент был описан в фильме 1995 года "Аполлон-13" с актером Томом Хэнксом в роли Ловелла.