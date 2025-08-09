Встреча Президента Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна в центре внимания глобальных СМИ

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, посвященная мирному соглашению между Баку и Иреваном, а также подписанная лидерами Совместная декларация и их заявления находятся в центре внимания авторитетных мировых средств массовой информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обширной статье, опубликованной агентством Reuters, отмечается, что лидеры Азербайджана и Армении в пятницу во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом подписали при посредничестве США документ о мирном соглашении, что позволит после длившегося десятилетиями конфликта наладить двусторонние экономические связи и станет шагом к полной нормализации отношений.

Соглашение между соперниками на Южном Кавказе названо в публикации важным достижением для администрации Трампа. Агентство пишет, что, приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии подписания в Белом доме, Трамп заявил: "Тридцать пять лет шла война, а теперь они друзья и останутся друзьями в долгосрочной перспективе".

Reuters информирует, что соглашение предусматривает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора, проходящего через Южный Кавказ, что, по мнению Белого дома, упростит экспорт энергетических и других ресурсов. Трамп сообщил, что США подписали с каждой из стран отдельные соглашения о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект. Он также заявил, что сняты ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и США. В свою очередь лидеры обеих республик высоко оценили вклад Трампа в завершение конфликта и указали, что выдвинут его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

В опубликованной в New York Post статье под заголовком "Армения и Азербайджан заключили долгожданный мир, а Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира" отмечается, что Президент Трамп в пятницу принял в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана - двух стран, которые длительное время находились в состоянии конфликта, для подписания документа о мирном соглашении, ключевым элементом которого является вопрос строительства новой дороги в регионе. В ходе встречи лидеры пообещали совместно выдвинуть кандидатуру Президента США на Нобелевскую премию мира.

Газета пишет: "Разработанная США транзитная инициатива под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" пройдет через малонаселенный юг Армении и соединит столицу Азербайджана, Баку, с Нахчываном и Турцией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время подписания документов выглядели спокойными, Трамп же заявил о своей готовности добровольно выступить посредником в вопросах, которые могут возникнуть в будущем между двумя бывшими советскими республиками, и высоко оценил обоих лидеров", - подчеркивается в статье.

На сайте телеканала "Евроньюс" опубликована статья под заголовком "Невероятный мир: Армения и Азербайджан подошли к миру после десятилетий конфликта", где до внимания аудитории доводится, что после почти сорокалетнего кровопролитного конфликта, который до недавнего времени не имел видимого конца, две страны подписали документ о мирном соглашении при участии Президента США Дональда Трампа, а Россия, ранее игравшая центральную роль на Южном Кавказе, в этот исторический момент осталась в тени.

В статье говорится, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в пятницу подписали в Вашингтоне документ о мирном соглашении после 40 лет кровопролитного карабахского конфликта при участии Президента США Дональда Трампа. "Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе... Сегодня мы пишем новую великую историю", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер-министр Армении Пашинян добавил, что это соглашение "открывает новую главу нашей истории". Трамп же, в свою очередь, сказал: "Армения и Азербайджан берут на себя обязательство навсегда прекратить все боевые действия".

В публикации отмечается, что Армения и Азербайджан договорились о создании крупного транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Он соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванским регионом, граничащим с союзником Азербайджана - Турцией, через территорию Армении. Официальный представитель Белого дома заявил, что новый транзитный коридор "позволит создать беспрепятственное сообщение между двумя странами в условиях уважения к суверенитету, территориальной целостности и народу Армении". Для Баку этот коридор обеспечивает прямое сухопутное сообщение с Нахчываном, укрепляет связи с Турцией и закрепляет послевоенные достижения посредством инфраструктурной дипломатии. Он также усиливает позицию Азербайджана как важного глобального транспортно-логистического центра. Для Иревана транспортный маршрут открывает возможность дальнейшей интеграции в более широкие торговые сети, диверсификации его ослабленной экономики и привлечения иностранных инвестиций. В геополитическом плане он также помог бы Армении нормализовать отношения с соседями.

В статье USA Today под заголовком "Трамп вместе с лидерами Армении и Азербайджана сделал важный шаг на пути к миру" сообщается, что Президент Дональд Трамп в Белом доме вместе с лидерами Армении и Азербайджана подписал Совместную декларацию, положившую конец десятилетиям войны между двумя бывшими советскими республиками и вновь открывшую критические транспортные артерии в регионе. На церемонии Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды позитивно высказались в адрес президента-республиканца, а в один из моментов заявили, что считают Трампа достойным Нобелевской премии мира за его усилия. Их Совместная декларация предусматривает создание "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" - 20-мильного мультимодального транзитного коридора, проходящего через Южный Кавказ и соединяющего обе страны. Соединенные Штаты получат исключительные права на его развитие.

На официальном новостном сайте Совета Европы опубликован материал под заголовком "Армения - Азербайджан: краеугольный камень прочного мира". Отмечается, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил со следующим заявлением: "Искренне приветствую парафирование сегодня в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что открывает путь к окончательному урегулированию многолетнего конфликта между странами, являющимися членами Совета с 2001 года. Подобное развитие событий представляет собой исторический этап на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе - в регионе, имеющем жизненно важное значение для благополучия и безопасности всех народов. Совет Европы готов поддерживать Армению и Азербайджан в тот момент, когда они открывают эту страницу своей общей истории. Когда в марте две страны объявили о завершении переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, меня это крайне воодушевило. Мирные усилия оставались постоянной темой обсуждений для обоих лидеров. Я впервые коснулся этого вопроса в прошлом году в Баку, во время визита по случаю СОР, а затем - в апреле, на двусторонней встрече в Анталье. Приветствую лидеров и граждан обеих стран за проявленную ими политическую волю, решимость и смелость на пути к справедливому и прочному миру. Преодоление десятилетий недоверия, территориальных споров и гуманитарных проблем требует от каждой из сторон сложных, но необходимых компромиссов. Мы призываем обе страны прилагать все возможные усилия не только ради мира, но и ради восстановления доверия".

В опубликованной изданием Global News статье под заголовком "Соглашение между Азербайджаном и Арменией предоставляет США право на транспортный коридор" отмечается, что лидеры двух стран Южного Кавказа пожали друг другу руки перед подписанием в Белом доме соглашения, направленного на завершение многолетнего конфликта. Инициировавший эту встречу Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пожал руки Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Подчеркивается, что две страны Южного Кавказа подписали между собой и с США документы, которые откроют ключевые транспортные маршруты. Соглашение также включает договоренность о создании крупного транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". В пятницу в Белом доме Трамп заявил, что присвоение маршруту его имени является для него большой честью, однако он сам об этом не просил. Высокопоставленный представитель администрации, связавшись по телефону с журналистами до начала мероприятия, сообщил, что это название предложила армянская сторона.

В публикации на сайте телеканала ABC News отмечается, что достижение мирной договоренности лидерами Азербайджана и Армении при участии Трампа в Белом доме является историческим и весьма значимым событием. Президент США заявил, что лидеры в Овальном кабинете подписали документы, обязывающие стороны прекратить боевые действия, начать торговлю и уважать суверенитет друг друга. Он добавил, что США заключают с каждой из стран двусторонние соглашения о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

В материале приводятся слова Трампа: "Присвоение моего имени транзитному маршруту в этой декларации - большая честь для меня. Я этого не просил. Специальная транзитная зона "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" позволит Азербайджану, при полном уважении к суверенитету Армении, получить полный доступ к своей территории - Нахчывану. Таким образом, они действительно смогут жить и работать вместе".

Отмечается, что оба лидера заявили о своей уверенности в том, что Президент Трамп достоин Нобелевской премии мира.

В статье, опубликованной в газете The Washington Post, подчеркивается, что подписание в Белом доме представителями Армении и Азербайджана документа о мирном соглашении, предоставляющего США исключительные права на развитие стратегического транзитного коридора, является важным глобальным событием. Проект под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. В рамках деятельности коридора, сокращающего сухопутный маршрут из Азии в Европу, США передадут эти земли в субаренду консорциуму в инфраструктурных и управленческих целях. Ожидается, что этот транзитный коридор в будущем поспособствует открытию коммуникаций в регионе.