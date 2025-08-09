МИД Албании приветствует историческую веху в установлении мира между Азербайджаном и Арменией

МИД Албании приветствовал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

"Албания приветствует историческую веху мира между Азербайджаном и Арменией, официально закреплённую в Белом доме под особым руководством президента Трампа. Мы высоко ценим стремление обеих стран сделать выбор в пользу диалога, а не разъединения, что ознаменовало собой окончание десятилетий конфликта и заложило основу для полной нормализации отношений", - говорится в заявлении МИД Албании.