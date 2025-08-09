https://news.day.az/politics/1773075.html МИД Албании приветствует историческую веху в установлении мира между Азербайджаном и Арменией МИД Албании приветствовал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az, об этом ведомство сообщило в социальной сети X. "Албания приветствует историческую веху мира между Азербайджаном и Арменией, официально закреплённую в Белом доме под особым руководством президента Трампа.
МИД Албании приветствовал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом ведомство сообщило в социальной сети X.
"Албания приветствует историческую веху мира между Азербайджаном и Арменией, официально закреплённую в Белом доме под особым руководством президента Трампа. Мы высоко ценим стремление обеих стран сделать выбор в пользу диалога, а не разъединения, что ознаменовало собой окончание десятилетий конфликта и заложило основу для полной нормализации отношений", - говорится в заявлении МИД Албании.
