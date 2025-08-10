В Кабуле оказались под запретом сотни женских салонов красоты

В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

По данным издания, под жесткими ограничениями в отношении женщин в столице Афганистана заблокирована работа сотен таких салонов.

Очевидцы рассказали, что талибы во время проверок зданий в Кабуле выявляли салоны красоты, уничтожали их или конфисковывали оборудование. Эти меры серьезно повлияли на экономическое положение женщин, работавших в этой сфере.

До введения запрета в кабульских салонах красоты трудились около 60 тысяч женщин, многие из которых являлись основными кормильцами своих семей.