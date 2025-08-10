Контейнерооборот в Бакинском порту достиг рекордного уровня

В январе-июле 2025 года объем контейнерооборота ЗАО "Азербайджанские железные дороги" через Бакинский международный морской порт достиг рекордного уровня.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что объем контейнеров, переваленных через Бакинский порт за этот период, составил 60 429 TEU. Этот показатель на 54,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-июле 2024 года этот показатель был эквивалентен 39 184 TEU.

Прогнозируется, что эта положительная динамика, наблюдаемая в Бакинском порту, самом современном логистическом центре региона, сохранится до конца года, а показатели увеличатся и составят 100 тыс. TEU. Следует отметить, что после интеграции Бакинского порта с Азербайджанской железной дорогой (АЖД) в целях увеличения транзитных возможностей нашей страны, годовая пропускная способность порта была увеличена со 100 тыс. TEU до 150 тыс. TEU в короткие сроки без каких-либо инвестиций.