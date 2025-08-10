https://news.day.az/sport/1773199.html В Японии умер второй за два дня боксер Японский боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с соотечественником Едзи Сайто. Как передает Day.Az, об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в социальной сети Х.
В Японии умер второй за два дня боксер
Японский боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с соотечественником Едзи Сайто.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в социальной сети Х.
"WBA оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио", - указано в сообщении. Спортсмен умер после черепно-мозговой травмы.
Это уже вторая смерть боксера в Японии за два дня - до этого от полученных травм скончался Сигэтоси Котари, принимавший участие в том же турнире, что и Уракава.
