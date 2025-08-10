В Японии умер второй за два дня боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с соотечественником Едзи Сайто.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в социальной сети Х.

"WBA оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио", - указано в сообщении. Спортсмен умер после черепно-мозговой травмы.

Это уже вторая смерть боксера в Японии за два дня - до этого от полученных травм скончался Сигэтоси Котари, принимавший участие в том же турнире, что и Уракава.