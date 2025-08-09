Грузия приветствует историческую для Азербайджана и Армении встречу в Вашингтоне

Поздравляю президентов США, Азербайджана и премьер-министра Армении с достижением исторического мирного соглашения. Грузия всегда выступала за мир и сотрудничество в регионе.

Как передает Day.Az, об этом написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в социальной сети.

По его словам, Грузия и впредь будет всегда поддерживать мир и стабильность в регионе.

"Грузия приветствует этот исторический момент для Азербайджана, Армении, региона и всего мира. Поздравляю президентов Соединенных Штатов Америки, Азербайджана и Армении с этим успехом, достижением исторического мирного соглашения и началом новой эры стабильности и экономического развития в регионе! Грузия всегда выступала за мир и сотрудничество в регионе и будет твердо поддерживать в будущем", - заявил Ираклий Кобахидзе.