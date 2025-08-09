https://news.day.az/politics/1773023.html МИД Великобритании приветствует прорыв в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией Поздравляю Азербайджан и Армению с решительными шагами, предпринятыми в Вашингтоне в направлении мира. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Лемми также высоко оценил роль Президента США Дональда Трампа в обеспечении этого прорыва.
Поздравляю Азербайджан и Армению с решительными шагами, предпринятыми в Вашингтоне в направлении мира.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Лемми также высоко оценил роль Президента США Дональда Трампа в обеспечении этого прорыва.
"Великобритания готова поддержать мир на Южном Кавказе, если обе стороны будут соблюдать свои обязательства", - отметил он.
