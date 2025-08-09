Майя Санду отметила значимость соглашения между Азербайджаном и Арменией

Соглашение между Арменией и Азербайджаном является важной вехой на пути к прекращению многолетних военных действий.

Как передает Day.Az, об этом Президент Молдовы Майя Санду написала на своей странице в соцсети X.

Она выразила поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а также Президенту США Дональду Трампу за содействие в открытии пути к миру, примирению и большему процветанию в регионе.