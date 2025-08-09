Греция во власти сильнейших пожаров

Сильнейшие пожары охватили регион Восточная Аттика в Греции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Проводится эвакуация местных жителей, на одном из видео видно как огонь подобрался к городу Кератея.

Представляем вашему вниманию данное видео: