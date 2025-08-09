https://news.day.az/world/1773123.html Греция во власти сильнейших пожаров - ВИДЕО Сильнейшие пожары охватили регион Восточная Аттика в Греции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Проводится эвакуация местных жителей, на одном из видео видно как огонь подобрался к городу Кератея. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильнейшие пожары охватили регион Восточная Аттика в Греции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Проводится эвакуация местных жителей, на одном из видео видно как огонь подобрался к городу Кератея.
Представляем вашему вниманию данное видео:
