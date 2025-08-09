КНДР начала демонтаж громкоговорителей на границе

Северная Корея в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль границы для пропагандистских акций против Южной Кореи.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные заявили, что требуется дополнительная проверка, будет ли произведён демонтаж громкоговорителей во всех приграничных районах КНДР.

Во вторник Южная Корея завершила демонтаж своих громкоговорителей вдоль границы после того, как 11 июня приостановила пропагандистские трансляции с критикой Северной Кореи в целях восстановления напряжённых отношений с КНДР.