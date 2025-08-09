На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в США

На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в США (07-09.08.2025)"