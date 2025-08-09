Роспуск предвзятой Минской группы - закономерный для нее итог

Минская группа, созданная более тридцати лет назад для урегулирования конфликта в Карабахе, не только не выполнила своей миссии, но и превратилась в инструмент предвзятой политики, что в итоге сделало её роспуск закономерным итогом.

Об этом в интервью Day.Az сказала профессор турецкого университета Докуз Эйлюль Ульвия Санили Айдын.

Она напомнила, что за прошедшее время деятельность группы не только не привела к мирному разрешению конфликта, но и продолжала развиваться в русле, которое способствовало одностороннему подходу к конфликту и даже временами демонстрировало несправедливые позиции.

"Исключение Турции как региональной державы из состава Минской группы уже на этапе её создания давало определённые намёки на то, каким целям она может служить", - подчеркнула профессор.

Она отметила, что более 30 лет Минская группа утратила своё значение из-за работы, далёкой от реальности и не соответствующей целям, для которых она создавалась.

"Важнейшим фактором стало успешное завершение Азербайджаном переходного периода и отражение его экономического укрепления на военной, оборонной и внешнеполитической сферах. Особенно начиная с 2010-х годов Азербайджан стал проводить независимую от Минской группы линию", - сказала Айдын.

По её словам, экономическое усиление Азербайджана сделало ещё более очевидными истинные намерения Минской группы, которая уже давно не служила своей первоначальной цели.

"Несмотря на все эти злонамеренные действия Минской группы, Азербайджан, не нарушая международных норм, уважая нормы международного права, в течение многих лет продолжал усилия по мирному урегулированию конфликта как в рамках Минской группы, так и на индивидуальном уровне. Однако эти инициативы оставались без ответа. В итоге Азербайджан 8 ноября одержал Победу и восстановил свою территориальную целостность", - отметила она.

Профессор подчеркнула, что Азербайджан, более 30 лет переживавший страдания из-за оккупации своих земель, несмотря на все потери и трудности, решил свой вопрос на поле боя самостоятельно.

"Сегодняшнее требование Азербайджана, вышедшего из войны победителем, о роспуске Минской группы является естественным итогом этого процесса", - сказала Айдын.

Профессор также указала на западные страны, которые, действуя совместно с армянским лобби, десятилетиями занимали предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

"В литературе по международным отношениям есть понятие "западные ценности", включающие верховенство закона, права человека, справедливость и демократию. Примечательно, что с самого первого дня возникновения конфликта эти нормы в отношении Азербайджана западными странами игнорировались. Ни в случае Ходжалинского геноцида, ни по факту оккупации 20% территорий, ни в связи с блокадой населения Нахчывана эти ценности не были применены", - заявила она.

Айдын напомнила, что долгие годы Азербайджан не мог донести свой голос правды до мира.

"Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан обеспечил территориальную целостность, признанную ООН. При этом он не нападал на соседние государства и не нарушал границы какого-либо государства. Напротив, Вторая Карабахская война проходила исключительно на территории Азербайджана", - отметила она.

По её словам, стороны, которых не устраивает сильный Баку, для подрыва его имиджа теперь стали распространять беспочвенные утверждения о том, что Азербайджан якобы нападёт на Армению.

"Президент Ильхам Алиев в каждом своём заявлении подчёркивал, что придаёт большое значение Зангезурскому коридору и что это будет путь мира и процветания", - подчеркнула Айдын.

Она добавила, что глава нашего государства не раз заявлял, что Зангезурский коридор будет не только транспортным соединением между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, но и обеспечит важную связанность как в региональной, так и в глобальной торговле.

"Можно ли говорить о какой-либо агрессии там, где речь идёт о торговле? Речь идёт об Армении, границы с двумя из четырёх соседей которой закрыты из-за территориальных претензий. Армении, значительная часть граждан которой - будь то мужчины или женщины - работает нелегально за рубежом из-за экономических трудностей, Зангезурский коридор нужен больше, чем кому-либо. Таким образом, подписание мирного договора опровергают все эти враждебные, предвзятые и безосновательные утверждения", - заключила Ульвия Санили Айдын.