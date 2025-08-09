В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о российских бесславных ублюдках.

Day.Az представляет публикацию:

Вчерашнее историческое подписание, состоявшееся в Вашингтоне, ушатало российских пропагандистов. Все, капут! Все эти Затулины, Симоньяны, Соловьевы - вся шайка бесславных ублюдков, которые годами орали про карабахский конфликт, поливали нас грязью, зарабатывали на этом деньги - потеряла кормушку.

Чем теперь займется эта шобла?

Костя Затулин - этот наверняка запьет с горя, армянская тема была его главным заработком. Забухает, может вернется в Сочи, откроет шашлычку какую-нибудь.

Марго Симоньян - тут тоже очевидно. Будет овощи выращивать на участке. Тем более, что один овощ у нее уже есть.

Ну и конечно, Владимир Соловьев. Рудольфыч наверно пойдет работать дублером-двойником Стивена Сигала. Сниматься в чем-то очень дешевом ему не впервой.

Автор - HSF