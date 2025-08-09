Чем теперь займутся российские бесславные ублюдки?
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о российских бесславных ублюдках.
Day.Az представляет публикацию:
Вчерашнее историческое подписание, состоявшееся в Вашингтоне, ушатало российских пропагандистов. Все, капут! Все эти Затулины, Симоньяны, Соловьевы - вся шайка бесславных ублюдков, которые годами орали про карабахский конфликт, поливали нас грязью, зарабатывали на этом деньги - потеряла кормушку.
Чем теперь займется эта шобла?
Костя Затулин - этот наверняка запьет с горя, армянская тема была его главным заработком. Забухает, может вернется в Сочи, откроет шашлычку какую-нибудь.
Марго Симоньян - тут тоже очевидно. Будет овощи выращивать на участке. Тем более, что один овощ у нее уже есть.
Ну и конечно, Владимир Соловьев. Рудольфыч наверно пойдет работать дублером-двойником Стивена Сигала. Сниматься в чем-то очень дешевом ему не впервой.
Автор - HSF
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре