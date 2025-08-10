Жуткое ДТП в Сабунчинском районе

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в поселке Балаханы Сабунчинского района Баку произошло ДТП и требуется помощь спасателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной ситуации на месте аварии было установлено, что в результате столкновения двух грузовых автомобилей марки "Shacman" произошло ДТП и водители обоих транспортных средств оказались в беспомощном состоянии в деформированных автомобилях.

Спасатели с помощью спецсредств вытащили застрявших в автомобилях водителей Алекберова Афига Аббас оглу (1985 г.р.) и Мамедова Шеюба Хагани оглу (1983 г.р) и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

По факту аварии соответствующими органами проводится расследование.