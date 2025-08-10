На этот раз - американцы

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Эмманюэля Макрона снова поставили на место.

Day.Az представляет публикацию:

Пока Баку и Ереван договариваются, Путин и Трамп готовятся к встрече на Аляске, а Европа пытается не допустить раздела Украины, президент Франции Эмманюэль Макрон тоже времени зря не теряет. Продолжает собирать оплеухи со всего мира.

На этот раз президенту Франции прилетело из Вашингтона. Государственный секретарь США Марко Рубио напрямую обвинил президента Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Рубио заявил, что переговоры "провалились в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение" признать палестинскую государственность.

Елисейский дворец пока никак не прокомментировал эти обвинения.