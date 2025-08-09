Президент Израиля поздравил Азербайджан и Армению

Когда я увидел подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией под патронажем Дональда Трампа в Вашингтоне, я был глубоко тронут.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в X президент Израиля Ицхак Герцог.

Он отметил, что это является большим достижением президента Дональда Трампа, и поблагодарил его за лидерство и обязательства, взятые для достижения мира в мире.

"Я надеюсь и молюсь, что под вашим руководством мы увидим больше исторических достижений, включая немедленное возвращение наших заложников, которые пережили ад в Газе через руки ХАМАС, прежде всего", - отметил Герцог.

Затем он поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении.