Белград приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, состоявшееся 8 августа в Вашингтоне при посредничестве США.

Как передает Day.Az, в заявлении МИД Сербии отмечается, что страна высоко оценивает конструктивный настрой сторон и подчеркивает значительную роль президента США Дональда Трампа в достижении этого результата.

В МИД подчеркнули, что данный документ является важным шагом на пути к установлению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Сербия намерена и впредь выступать за развитие мирного диалога, укрепление региональной взаимосвязанности и расширение сотрудничества всех стран на основе взаимного уважения и строгого соблюдения норм международного права.