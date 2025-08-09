https://news.day.az/politics/1773112.html ОБСЕ готова выполнить возложенные на нее задачи в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации Мы приветствуем подписанную 8 августа в Вашингтоне Совместную декларацию, поздравляем Армению и Азербайджан с этим важным шагом и высоко оцениваем важную роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в ее реализации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении ОБСЕ, размещенном на официальном сайте этой международной структуры.
В заявлении говорится, что ОБСЕ подтверждает свою приверженность всем усилиям, направленным на обеспечение устойчивого мира и стабильности в обеих странах: "ОБСЕ готова выполнить задачи, возложенные на нее в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации от 8 августа".
