https://news.day.az/politics/1773189.html Мирный договор, несомненно, принесет новые возможности и процветание региону - МИД Словении Словения приветствует лидеров Азербайджана и Армении за достижение мирного договора, открывающего путь к прекращению многолетнего конфликта, а также администрацию США за ее роль в этом. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Словении в социальной сети X.
