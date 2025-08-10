Мирный договор, несомненно, принесет новые возможности и процветание региону

Словения приветствует лидеров Азербайджана и Армении за достижение мирного договора, открывающего путь к прекращению многолетнего конфликта, а также администрацию США за ее роль в этом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Словении в социальной сети X.

В публикации также отмечается, что это, несомненно, принесет новые возможности и процветание региону.