https://news.day.az/world/1773181.html Американский автогонщик пострадал при праздновании победы в гонке - ВИДЕО Американский автогонщик Коннор Зилич упал с крыши машины и ударился головой во время празднования победы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он остался в сознании, но в медцентр его доставили на носилках.
