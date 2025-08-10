Американский автогонщик пострадал при праздновании победы в гонке

Американский автогонщик Коннор Зилич упал с крыши машины и ударился головой во время празднования победы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он остался в сознании, но в медцентр его доставили на носилках.