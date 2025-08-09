Рекордные осадки обрушились на префектуру Японии

Рекордные осадки обрушились на префектуру Кагосима в Японии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За 24 часа выпало более 500 мм осадков - абсолютный рекорд в истории наблюдений.

Из-за экстремального риска катастрофы для всех 63'139 домохозяйств (всего 122'485 человек) в регионе объявлен пятый уровень тревоги "Предупреждение о чрезвычайной опасности".