Рекордные осадки обрушились на префектуру Японии - ВИДЕО
Рекордные осадки обрушились на префектуру Кагосима в Японии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За 24 часа выпало более 500 мм осадков - абсолютный рекорд в истории наблюдений.
Из-за экстремального риска катастрофы для всех 63'139 домохозяйств (всего 122'485 человек) в регионе объявлен пятый уровень тревоги "Предупреждение о чрезвычайной опасности".
