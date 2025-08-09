Историческое соглашение в Вашингтоне закладывает основу для нового этапа на Южном Кавказе

Ведущие СМИ Болгарии широко освещают историческое мирное соглашение, подписанное в Вашингтоне при посредничестве Президента США Дональда Трампа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Болгарское национальное радио (BNR) сообщило, что на трехсторонней встрече в Белом доме лидеры договорились об установлении долгосрочного мира. Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян также объявили о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В сообщении подчеркивается, что соглашение также предусматривает создание прямого транзитного пути в Нахчыван.

На церемонии Трамп заявил о достижении постоянного мира, сообщает телеканал NOVA. В материале также отмечается, что Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян поддержали кандидатуру Президента США на Нобелевскую премию мира.

Информационный портал Mediapool.bg пишет, что подписанное соглашение отражает обязательство сторон "никогда не воевать", и этот шаг расценивается как начало нового политического этапа в регионе.

В статье, подготовленной новостным порталом News.bg, говорится, что Нобелевская инициатива руководителей Азербайджана и Армении была представлена на церемонии подписания в качестве дипломатического жеста и вызвала положительный резонанс в мировой общественности.

Телеканал Bloomberg TV Bulgaria отмечает, что Трамп приветствуется как один из редких посредников в обеспечении долгосрочного мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что соглашение послужит основой для открытия коммуникационных линий в регионе, в том числе маршрута Иреван-Баку.

Болгарское национальное информационное агентство BTA пишет, что совместное решение Азербайджана и Армении о выдвижении Президента США на Нобелевскую премию мира расценивается как редкий и символический шаг в мировой дипломатии.

Согласно общему мнению болгарских СМИ, подписанный в Вашингтоне документ закладывает основу для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, в то время как Нобелевская инициатива служит международному признанию этого исторического процесса.