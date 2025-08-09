https://news.day.az/world/1773032.html Облава на нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - ВИДЕО На видео облава на нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, где агенты депортационной службы США (ICE) выпрыгивают из грузовиков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как сотрудники ICE стремительно покидают служебные автомобили и блокируют район, где, по их данным, находились нелегальные мигранты.
Операция прошла в жилом квартале, часть задержанных доставлены в миграционный центр для дальнейшего разбирательства.
