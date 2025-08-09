На видео облава на нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, где агенты депортационной службы США (ICE) выпрыгивают из грузовиков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как сотрудники ICE стремительно покидают служебные автомобили и блокируют район, где, по их данным, находились нелегальные мигранты.

Операция прошла в жилом квартале, часть задержанных доставлены в миграционный центр для дальнейшего разбирательства.