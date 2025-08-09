Германия приветствует парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал подписание в Вашингтоне при посредничестве США совместной декларации между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул, что Берлин готов поддержать Баку и Ереван на пути к достижению прочного мира.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Германии заявил в беседе с журналистами.

"Азербайджан и Армения открывают новую главу в своей истории. Тот факт, что обе стороны парафировали мирное соглашение в Вашингтоне, по инициативе президента США Дональда Трампа, является источником надежды для многих жителей Азербайджана и Армении, которые имеют за плечами долгую историю конфликтов и страданий. Этот день демонстрирует готовность обоих правительств решать сложные вопросы путем переговоров и идти на непростые компромиссы", - говорится в заявлении.

Он добавил, что в данный момент крайне важно, чтобы мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией было подписано и ратифицировано обоими правительствами как можно скорее.

"Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к устойчивому миру", - заявил Йоханн Вадефуль.