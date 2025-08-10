В социальных сетях издеваются над Маргаритой Симонян

В социальных сетях высмеивают очередное не самое умное высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что России якобы необходимо "новое крепостное право", ведь в прошлом оно, по ее версии, было "двигателем прогресса".

Пользователи указывают на бредовость и абсурдность этого заявления и называют его признаком полной оторванности от реальности Марго. Некоторые пишут в каком они шоке, некоторые уже привыкли к ее "необдуманным" заявлениям, а некоторые просто стали шутить.

К примеру, один из комментаторов отметил, что "Гены - штука серьезная. Вернуться к своим истокам - это закономерный шаг". Другой комментатор заявил: "Я был уверен, что это ИИ. Ибо нормальный человек такого не скажет". Десятки человек привели в пример другие абсурдные заявления Марго. "Почему я даже не удивлен?", "Даже мой шок в шоке", и много других шуток также посыпались в комментариях.

Что сказать? Подобные слова - это апогей исторической безграмотности и логического абсурда. Называть крепостное право и сталинскую коллективизацию "успешными кейсами" может только человек, игнорирующий миллионы жертв, нищету и разруху, к которым эти "модели" приводили. По сути, Симоньян предлагает вернуться в эпоху, когда личная свобода была товаром, а человек - собственностью барина.