В Китае начались продажи лифтбека Changan Uni-V

На китайском рынке стартовали продажи лифтбека Changan Uni-V нового поколения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

Длина машины составляет 4740 мм, а колесная база - 2750 мм. У машины полностью убрали решётку радиатора, заменив ее сплошной панелью, как у электромобилей. На задней части автомобиля появился подсвеченный логотип бренда Changan и более агрессивный бампер.

В салоне появились новая приборная панель, карты дверей, обивка и центральный тоннель. Автомобиль оснащен аудиосистемой с восемнадцатью динамиками и атмосферной подсветкой салона на 256 цветов.

Начальная версия лифтбека Uni-V нового поколения будет оснащена 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 192 л.с. Также автомобиль получит 2.0-литровый мотор с отдачей 245 л.с.

Базовая версия новинки доступна по цене 102,9 тыс. юаней.