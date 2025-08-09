https://news.day.az/medicine/1773120.html Врач назвал опасный симптом во время отдыха на пляже Первым и самым важным симптомом при отдыхе на пляже является сильная слабость. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает врач-кардиолог Андрей Кондрахин. "Первый и самый важный симптом - сильная слабость. Ощущение, что невозможно ни руку, ни ногу поднять. Человек чувствует себя разбитым", - назвал он опасный симптом.
Врач назвал опасный симптом во время отдыха на пляже
Первым и самым важным симптомом при отдыхе на пляже является сильная слабость.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
"Первый и самый важный симптом - сильная слабость. Ощущение, что невозможно ни руку, ни ногу поднять. Человек чувствует себя разбитым", - назвал он опасный симптом.
Врач также предупредил, что может возникать ощущение тошноты, дискомфорт в области груди, начинает кружиться голова и бросает в пот.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре