Врач назвал опасный симптом во время отдыха на пляже

Первым и самым важным симптомом при отдыхе на пляже является сильная слабость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

"Первый и самый важный симптом - сильная слабость. Ощущение, что невозможно ни руку, ни ногу поднять. Человек чувствует себя разбитым", - назвал он опасный симптом.

Врач также предупредил, что может возникать ощущение тошноты, дискомфорт в области груди, начинает кружиться голова и бросает в пот.