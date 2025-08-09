МИД Азербайджана распространил информацию о результатах визита Президента Ильхама Алиева в США

7-8 августа 2025 года состоялся визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Соединённые Штаты Америки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана отметил, что в рамках визита с целью вывода отношений между Азербайджаном и США на уровень стратегического партнёрства президентами двух стран был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки".

Согласно Меморандуму, предусматривается создание Стратегической рабочей группы между двумя странами для подготовки в течение следующих шести месяцев Хартии стратегического партнёрства, которая будет способствовать укреплению стратегического партнёрства в сферах, представляющих взаимный интерес. В рамках Стратегической рабочей группы планируется определить приоритетные направления, включая региональные связи (в том числе в сферах энергетики, торговли и транзита), экономические инвестиции (включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру), а также оборону, безопасность и борьбу с терроризмом. Это имеет особое значение с точки зрения формирования институциональной основы для двустороннего практического сотрудничества.

Визит также ознаменовался подписанием Президентом США в ходе встречи с Президентом Азербайджана распоряжения о приостановке применения поправки 907 к Акту в поддержку свободы. Приостановка применения поправки 907, являвшейся негативным наследием прошлого в азербайджано-американских отношениях, носит важный символический характер.

Визит Президента Азербайджанской Республики в США также имел важные результаты в контексте процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. В ходе визита состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, по итогам которого Президенты Азербайджана и Армении, а также Президент США подписали Совместное заявление. Кроме того, министрами иностранных дел двух стран был парафирован проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", а также подписано совместное письмо на имя действующего председателя ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

Подписание Совместного заявления по итогам Вашингтонской встречи подтвердило мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. В рамках положения о парафировании проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" отмечена необходимость принятия дополнительных мер для достижения подписания и ратификации Соглашения. В этом контексте азербайджанская сторона ожидает внесения изменений в Конституцию Армении для устранения территориальных претензий к Азербайджану.

Ещё одним пунктом Совместного заявления, имеющим особое значение, является положение об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами. В документе подчёркнута необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном в рамках открытия коммуникаций в регионе.

В документе также зафиксирована реализация на территории Армении специального проекта связи - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Этот пункт предусматривает осуществляемый США проект, направленный на обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

Направление совместного обращения действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур является ещё одним важным шагом в устранении одного из самых серьёзных препятствий для процесса мира и нормализации, который азербайджанская сторона последовательно держит в повестке дня с 2020 года.

Кроме того, в рамках визита в присутствии Президента Азербайджанской Республики и специального посланника Президента США между SOCAR и корпорацией ExxonMobil был подписан "Меморандум о сотрудничестве". Документ предусматривает укрепление существующих положительных связей между компаниями и охватывает потенциальные сферы сотрудничества по оценке как нетрадиционных, так и традиционных возможностей в области нефти и газа в Азербайджанской Республике.

Таким образом, достигнутые в рамках визита Президента Азербайджана в США договорённости между Азербайджаном и США, а также результаты в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений имеют историческое значение.