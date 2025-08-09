Турецкая провинция в огне

Турция снова в огне лесных пожаров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Теперь в эпицентре пожаров провинция Чанаккале и сам портовый город. На одном из видео видно, как огонь достиг государственной больницы "Мехмет Акиф Эрсой" в Чанаккале.

Из-за пожаров и накрывшего северо-запад Турции дыма, закрыт проход через пролив Дарданеллы и аэропорт в Чанаккале.