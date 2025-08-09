https://news.day.az/economy/1773070.html Обсуждены вопросы сотрудничества Azercosmos по совместным проектам с США Состоялась встреча руководства Azercosmos, входящего в состав АZCON Holding, с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Azercosmos. Стороны обсудили партнёрство Azercosmos с ведущей американской космической компанией SpaceX и продолжение этого сотрудничества в будущих спутниковых проектах.
