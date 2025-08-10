От победы к миру: стратегия Президента Ильхама Алиева

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Вашингтонская встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в присутствии Президента США Дональда Трампа уже вошла в анналы дипломатической истории региона. Итогом стала подписанная Совместная декларация, которая не просто зафиксировала политические договоренности, но и обозначила новую архитектуру постконфликтного устройства Южного Кавказа. Это не ритуал, а концентрированное выражение глубинных геополитических сдвигов, происходящих в регионе с 2020 года.

Суть азербайджанской позиции в последние годы была предельно ясна и непротиворечива: мирный договор с Арменией возможен лишь при выполнении двух ключевых условий. Первое - совместное обращение в ОБСЕ с требованием упразднить Минскую группу, утратившую всякую функциональность и превратившуюся в анахронизм, тормозящий процесс мирного урегулирования. Второе - внесение изменений в Конституцию Армении, исключающих любые территориальные претензии к Азербайджану. Это не формализм: сохранение подобных норм в основном законе Армении означало бы юридическую фиксацию реваншистской идеологии, а значит - потенциальную мину замедленного действия под любым будущим соглашением.

В Вашингтоне эти условия были закреплены. Лидеры двух стран официально согласились обратиться к Генсеку ОБСЕ с требованием ликвидировать Минскую группу. Более того, в декларации четко сказано, что после парафирования текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений стороны предпримут дальнейшие шаги, необходимые для его подписания и ратификации. Под "дальнейшими шагами" понимается именно конституционная реформа в Армении - шаг, который Ереван еще недавно называл "внутренним делом", но сегодня вынужден признать как элемент международной договоренности.

Особое место в декларации занимает вопрос о беспрепятственном сухопутном сообщении между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. После Отечественной войны 2020 года Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что этот коридор - стратегический приоритет, не подлежащий торгу. Сегодня, в результате вашингтонских договоренностей, Армения официально согласилась на его создание.

Принципиальным является и тот факт, что в США было подписано отдельное соглашение между Вашингтоном и Ереваном о запуске Зангезурского коридора, где Президент Дональд Трамп выступает гарантом его функционирования. Это беспрецедентный случай, когда сверхдержава берет на себя международно-правовую ответственность за реализацию инфраструктурного проекта, имеющего колоссальное геоэкономическое и геостратегическое значение. По своей значимости это решение можно сравнить с открытием Суэцкого канала или запуском проекта TRACECA - событиями, которые меняли логику региональных связей и глобальной торговли.

Вашингтон стал ареной еще одного исторического события - парафирования текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Министры иностранных дел двух стран официально согласовали документ. Парафирование - это не формальное подписание, но в дипломатической практике оно означает, что стороны достигли консенсуса по всем пунктам, и дальнейшие шаги носят технический характер.

Окончательная подпись под мирным соглашением, как предусматривает дорожная карта, будет поставлена после проведения в Армении в 2026 году референдума о внесении конституционных поправок. Таким образом, именно армянское общество, а не только политическая элита, должно будет подтвердить свой выбор в пользу мирной модели будущего.

Активная роль Дональда Трампа в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией неизбежно вызывает ассоциации с соглашением, подписанным в 1978 году Джимми Картером между Египтом и Израилем в Кэмп-Дэвиде. Как и тогда, речь идет не только о посредничестве, но о создании новой системы гарантий, способных превратить постконфликтное пространство в зону долгосрочной стабильности.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан последовательно и методично реализовал стратегию, которую можно охарактеризовать как "от военной победы - к устойчивому миру". Победа в Отечественной войне 2020 года стала не только военным, но и политическим триумфом: освобождение оккупированных территорий и подписание акта о капитуляции Армении фактически обнулили все прежние иллюзии о "неразрешимости" карабахского конфликта.

Закрепление этой победы стало отдельным этапом. Локальные операции, в том числе операция "Возмездие", продемонстрировали, что Азербайджан не позволит создавать на своей территории вооруженные анклавы. Создание погранично-пропускного пункта в Лачине стало символом восстановления суверенитета и контроля над ключевыми транспортными артериями.

В сентябре 2023 года, в ходе 24-часовой антитеррористической операции, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, ликвидировав незаконные вооруженные формирования и устранив последние факторы нестабильности. Этот опыт уникален: ни одно государство за последние восемь десятилетий не добивалось столь полной, всеобъемлющей победы, закрепленной на всех уровнях - военном, политическом, правовом и дипломатическом.

Как победитель в войне, Ильхам Алиев не стал действовать по логике диктата, а предложил конструктивную платформу - "пять основных принципов", представленных Армении в начале 2022 года. Они включали:

Признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Отсутствие территориальных претензий друг к другу. Отказ от применения силы или угрозы силой. Делимитация и демаркация границ, установление дипломатических отношений. Открытие коммуникаций.

Эти принципы - квинтэссенция международного права в его современной интерпретации. Фактически, речь шла о том, чтобы зафиксировать модель, которая исключает реваншистские сценарии и создает правовую основу для экономической интеграции региона.

Однако до антитеррористической операции 2023 года Ереван продолжал упорствовать, настаивая на включении в текст мирного договора пункта о статусе армян, проживавших в Карабахе. Азербайджанская позиция была предельно четкой: вопросы внутреннего устройства Азербайджана не могут становиться предметом межгосударственных соглашений. Это был принципиальный момент, и уступка в этой сфере означала бы подрыв суверенитета.

На этом фоне западные столицы - Париж в лице Президента Макрона, Брюссель через Европарламент, а также администрация Байдена-Блинкена - пытались навязать Азербайджану собственную повестку. Политико-дипломатическое давление, кампания в западных медиа, активизация армянского лобби, клевета и манипуляции в докладах таких структур, как Amnesty International и Human Rights Watch, - все это должно было сорвать реализацию азербайджанской мирной стратегии.

Однако результат оказался обратным: после 24-часовой операции 2023 года переговорный процесс приобрел реальный, а не имитационный характер. К марту 2025 года текст мирного договора был согласован, а в Вашингтоне стороны парафировали его, зафиксировав полное принятие армянской стороной азербайджанских условий.

Совместная декларация - это не просто очередная бумага. Это официальное признание со стороны Армении и ключевого мирового игрока - США - новой геополитической реальности, созданной Азербайджаном. Ликвидация Минской группы, согласие Армении на конституционные поправки, открытие Зангезурского коридора, американские гарантии его работы - все это означает, что политическая карта региона переписана.

Для Парижа, Макрона, французских депутатов, "признававших" несуществующие образования, для европейских структур и армянского лобби в США это дипломатическая катастрофа. Их сценарий изоляции Азербайджана рухнул, как карточный домик.

Ильхам Алиев сумел сделать то, что в международной политике удается немногим - победив в войне, он добился мира, который не является результатом компромисса любой ценой, а воплощает стратегические интересы государства.

... История редко дарит момент, когда государство, пережившее войну, не только удерживает свои военные достижения, но и превращает их в устойчивую систему политического и правового порядка. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева стал именно таким примером. Здесь уместно вспомнить мысль Карла Шмитта о том, что "победа в войне должна быть закреплена в правовом пространстве, иначе она неизбежно растворится в хаосе международной конкуренции". Вашингтонская декларация и весь пакет договоренностей, достигнутых в США, - это именно тот случай, когда оружие уступает место праву, а тактический успех превращается в стратегическую стабильность.

В философском плане мы наблюдаем переход от парадигмы "замороженного конфликта" к парадигме "структурированного мира". В течение десятилетий Карабах был источником хронической нестабильности, своеобразным "серым пятном" на карте международных отношений, где пересекались интересы глобальных и региональных игроков, где внешние посредники часто не решали проблему, а воспроизводили ее. Ликвидация Минской группы - это не только устранение бюрократического механизма, но и демонтаж концепции, в которой конфликт обслуживался как инструмент внешнего влияния.

Зангезурский коридор в этой новой архитектуре мира - не просто транспортная артерия, а цивилизационный проект. Он соединяет не только Азербайджан и Нахчыван, но и создает прямой логистический канал между Турцией и Азербайджаном, открывает путь в Центральную Азию, формирует новый южноевразийский транзитный пояс. В мировой истории инфраструктурные проекты нередко становились символами политического примирения: так было с железными дорогами, соединявшими Францию и Германию после Второй мировой войны. Здесь мы видим аналогичный потенциал - коммуникации как цементирующий элемент мира.

Американские гарантии, данные Президентом Трампом, выводят этот проект в плоскость международной ответственности. Это означает, что его реализация станет предметом коллективного интереса, а любые попытки его блокировать будут рассматриваться как вызов не только Азербайджану, но и глобальным торговым и политическим маршрутам.

Вашингтонские договоренности демонстрируют новый подход к постконфликтным территориям.

Если в 90-е и 2000-е годы международная практика исходила из необходимости долгосрочного присутствия посредников и миротворцев, то азербайджанский опыт показывает, что при условии решительной победы и четко сформулированных принципов мир может быть обеспечен без внешней опеки. Это возвращает субъектность странам региона и снижает риск внешних манипуляций.

Здесь важна еще одна мысль - мир, который предложил и добился Ильхам Алиев, не является "миром капитуляции" для проигравшей стороны. Он включает механизмы, позволяющие Армении интегрироваться в новую региональную систему, отказаться от иллюзий прошлого, но сохранить возможность экономического и политического развития. Именно такой мир имеет шанс быть долгосрочным, поскольку он опирается не на страх, а на рациональные интересы.

Вашингтонская встреча также стала финальным аккордом в процессе, который начался в 2020 году, и одновременно - началом новой эпохи. Европа в лице Макрона и его союзников, пытавшихся удержать Южный Кавказ в орбите своих политических конструкций, потерпела поражение. США при Трампе перехватили инициативу, предложив модель, в которой силовой фактор Азербайджана сочетается с международными гарантиями и юридическим закреплением новых реалий.

В этом смысле крах французской линии и провал армянского лобби в США - это не просто эпизод региональной дипломатии, а иллюстрация того, как меняется сама структура глобального влияния. Южный Кавказ больше не является ареной для бесконечной игры внешних акторов - он становится площадкой для реализованных и закрепленных национальных стратегий.

Президент Ильхам Алиев сумел выстроить уникальную траекторию: война как освобождение, дипломатия как закрепление, инфраструктура как интеграция. Его стратегия оказалась устойчивой к давлению, манипуляциям и внешним сценариям. Вашингтонская декларация и сопутствующие договоренности - это не только победа Азербайджана, но и редкий в мировой политике пример того, как национальная воля может трансформировать региональную и международную систему.

Южный Кавказ входит в фазу, где конфликт перестает быть центром политической гравитации, а его место занимает проект будущего. И в этом будущем Азербайджан уже выступает не объектом, а архитектором.

Вашингтонская декларация, подписанная в присутствии Президента США Дональда Трампа, требует оценки не только в региональном, но и в глобальном контексте.

В истории международных отношений можно найти лишь несколько примеров, сопоставимых по масштабу, сложности и последствиям с нынешними договоренностями между Азербайджаном и Арменией.

Однако при внимательном сравнении становится ясно: азербайджанская модель урегулирования обладает уникальными характеристиками, способными задать новый ориентир в постконфликтной дипломатии.

Если вспомнить Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года, когда Египет и Израиль при посредничестве Джимми Картера положили конец затяжному ближневосточному конфликту, то можно провести очевидную параллель с ролью США сегодня.

В обоих случаях Вашингтон выступил гарантом, обеспечившим сторонам не только дипломатическое посредничество, но и долгосрочные механизмы защиты достигнутых договоренностей.

Однако есть принципиальная разница: Кэмп-Дэвид строился на балансе взаимных уступок, тогда как Вашингтон-2025 закрепляет новую реальность, возникшую в результате военной победы одной стороны и признанную международным сообществом.

Не менее показательным является пример Белфастского соглашения 1998 года, которое завершило противостояние в Северной Ирландии, введя сложную систему разделения власти и взаимных гарантий.

Подобный элемент можно увидеть и в азербайджанской инициативе "пяти принципов", которые определили правовую и политическую основу мира. Но здесь вновь наблюдается ключевое отличие: азербайджанская модель исключает создание анклавов с особым статусом, что обеспечивает устойчивость договоренностей и минимизирует риск рецидива конфликта.

Вспомним и Дейтонские соглашения 1995 года, завершившие войну в Боснии и Герцеговине ценой крайне громоздкой политической системы, зависимой от внешнего арбитра. Вашингтон-2025 демонстрирует иной подход: внешние гарантии сочетаются с сохранением полного внутреннего суверенитета.

Зангезурский коридор, получивший международные гарантии, остается под юрисдикцией Азербайджана, а не под управлением наднациональных структур. Уникальность нынешнего кейса заключается в исходных условиях переговоров: Азербайджан выступал как страна-победитель, обладающая полной военной, политической и дипломатической инициативой.

Мирный процесс не был навязан извне, а стал прямым результатом последовательной стратегии, проводимой Баку с 2020 года. При этом ключевые требования Азербайджана - ликвидация Минской группы, конституционные изменения в Армении, открытие коммуникаций - носят не временный, а системный характер, исключая возможность возврата конфликта в прежнем виде.

Этот опыт может служить моделью для урегулирования кризисов в других регионах.

Он демонстрирует, что политическая воля победителя, закрепленная в четких юридических рамках, способна создать долговременную стабильность без постоянного внешнего контроля, а инфраструктурные проекты, подобные Зангезурскому коридору, превращаются в "мирные якоря", связывающие бывших противников экономическими интересами.

Мир, построенный на признании новой реальности, оказывается прочнее, чем соглашения, основанные на иллюзии возврата к прежнему статусу-кво. Вашингтон-2025 - это не финал, а начало новой эпохи, в которой Азербайджан становится не только военным победителем, но и архитектором справедливого и устойчивого мира.

Если Кэмп-Дэвид стал символом мира на Ближнем Востоке, то Вашингтон имеет все шансы войти в историю как пример того, как Южный Кавказ превратился из зоны конфликта в пространство стратегического сот