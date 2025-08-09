Поздравляю с достигнутыми Азербайджаном и Арменией историческими договорённостями. Уверен, что на Южном Кавказе начнется новая эпоха мира и сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля.

По словам посла, открытие дорог, развитие партнёрства в сферах транспорта, логистики, коммуникаций, торговли и энергетики внесёт большой вклад в стабильность и процветание не только Южного Кавказа, но и Центральной Азии.

"Мы рады, что по инициативе Президента Токаева Казахстан тоже принял участие в мирном процессе. Всегда поддерживаем историческую справедливость и взаимное уважение", - отметил Байель.